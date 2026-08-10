Nove giorni di spettacoli nella Podlachia per il gruppo folkloristico agrigentino, premiato dagli organizzatori del festival dopo il ritorno in Polonia a tre anni dalla prima partecipazione.

Fiori del Mandorlo in Polonia: nuova tournée nel cuore della Podlachia

Dal 27 luglio al 4 agosto, il gruppo folkloristico Fiori del Mandorlo di Agrigento è tornato protagonista sulla scena internazionale partecipando in Polonia al prestigioso MFF Podlaskie Spotkania Festival, una delle manifestazioni dedicate al folklore e alle tradizioni popolari del Paese.

Il festival ha riunito gruppi folkloristici provenienti da diverse nazioni europee, trasformandosi in un’occasione di incontro e confronto tra culture, tradizioni e patrimoni musicali differenti. In questo contesto, i Fiori del Mandorlo hanno rappresentato Agrigento e la Sicilia attraverso musiche, canti, costumi e danze della tradizione isolana, raccogliendo un caloroso apprezzamento da parte del pubblico polacco.

Il successo delle esibizioni è stato accompagnato anche da un riconoscimento ufficiale dell’organizzazione del festival, che ha premiato il gruppo agrigentino per la partecipazione e per la qualità della proposta artistica portata sul palco.

Quella del 2026 è stata la seconda partecipazione dei Fiori del Mandorlo al festival polacco, dopo il primo invito ricevuto nel 2023. Un ritorno che conferma il rapporto di stima e collaborazione instaurato negli anni con gli organizzatori della manifestazione.

Durante i nove giorni di permanenza, il gruppo è stato impegnato in una vera e propria tournée attraverso diverse località della Podlachia, regione nel nord-est della Polonia caratterizzata da una forte identità culturale e da un patrimonio di tradizioni popolari ancora particolarmente vivo.

Le numerose esibizioni hanno consentito ai componenti del gruppo di incontrare pubblici differenti e di portare ancora una volta un frammento della cultura siciliana oltre i confini nazionali, facendo conoscere attraverso il folklore l’identità e le tradizioni della terra agrigentina.

La tournée polacca rappresenta un’altra tappa del percorso di promozione internazionale della tradizione folkloristica siciliana portato avanti dai Fiori del Mandorlo. Negli anni, infatti, il gruppo agrigentino ha partecipato a manifestazioni e appuntamenti in diversi Paesi europei, utilizzando musica e danza come strumenti di incontro, dialogo e condivisione tra culture.

L’esperienza in Polonia si chiude dunque con la soddisfazione per il riconoscimento ricevuto e, soprattutto, con la consapevolezza di avere portato ancora una volta Agrigento e la Sicilia nel cuore del pubblico polacco.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp