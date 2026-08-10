Appuntamento da non perdere martedì 11 agosto alle ore 21, al Teatro dell’Efebo, con l’esibizione del cantante Pino Minio, reduce dal successo nel programma “Io canto senior” su Canale 5. L’esibizione sarà arricchita dalla presenza del comico Sasà Salvaggio, amatissimo volto della televisione e del cabaret siciliano, per uno show che coniuga musica dal vivo, emozioni e risate. L’evento fa parte del ciclo “Efebo in Musica”, iniziato con la quattro giorni di Festivalle e che comprende anche il “Requiem” di Mozart il prossimo 23 agosto e “Battiato: l’alba dentro l’eterno” il 27 agosto, entrambi proposti dal Coro Lirico Siciliano.

“Efebo in musica” sarà chiuso dall’atteso concerto di Francesco Buzzurro il 1° settembre (“Un’orchestra a sei corde) e dalla “Sinfonia d’estate”, con musiche di Morricone, Zimmer, Piovani e Queen dell’Orchestra Filarmonica Demetra il 12 settembre.

Martedì 12 agosto invece secondo appuntamento con gli eventi della “Settimana pirandelliana” e il libero adattamento di Augusto Zucchi de “L’uomo, la bestia e la virtù”, ispirato alla omonima commedia del drammaturgo siciliano, alla novella “Richiamo all’obbligo” e al film di Steno. Ritorna così sul palco del Teatro dell’Efebo uno dei registi/attori più completi del panorama artistico italiano, conosciuto sia per l’attività teatrale che per quelle cinematografica e televisiva con una ricchissima serie di titoli all’attivo nella sua carriera sessantennale.

Ricordiamo che la Settimana Pirandelliana si concluderà il 22 agosto con l’attesa consegna del Premio Kaos “Pippo Montalbano” dedicato al celebre attore agrigentino ed assegnato dalla Associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento a personalità del mondo della cultura, del teatro e dello spettacolo. La serata sarà presentata da Salvo La Rosa. I biglietti possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.

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