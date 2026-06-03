Ignoti ladri hanno messo a segno un furto nella zona portuale di Sciacca. Preso di mira un ristorante. I malviventi, nel corso delle ore notturne, sono riusciti a forzare la porta d’ingresso, e a rubare dall’interno del locale un computer e una stampante laser.

Una volta fatta la scoperta sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di polizia. Dopo il sopralluogo di rito sono state avviate le indagini. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili.

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