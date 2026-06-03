E’ di cinque feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio del 2 giugno lungo la strada statale 115, a Licata, nei pressi del bivio per i lidi della Mollarella. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili, una Maserati e una Lancia Y, si sono scontrate violentemente.

A seguito dell’impatto, la Maserati è finita fuori dalla carreggiata, terminando la sua corsa nel terrapieno adiacente alla strada. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di trasferirli al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie.

Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

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