Si sono intrufolati all’interno di un bar di via IV Novembre a Favara, e sono riusciti a portare via la cassa automatica per i pagamenti in denaro contenente ben 3.000 euro in banconote di vario taglio e monete. Tutto quanto durante le ore notturne mentre l’attività lavorativa era chiusa. A fare la scoperta il proprietario del bar: un esercente del luogo. Subito ha dato l’allarme al centralino del 112, poi, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. I militari dell’Arma, anche se mancano le conferme istituzionali, avrebbero già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati presenti in zona, che avrebbero potuto riprendere i responsabili in azione, la via di fuga oppure fornire indizi utili a risalire alla loro identificazione.

Di Redazione