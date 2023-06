Un ristorante incantevole che unisce delizie gastronomiche e atmosfera rilassante nel centro storico della città

Agrigento – Nel pittoresco scenario di un giardino tra ville antiche e suggestivi palazzi nel cuore di Agrigento, c’è un ristorante che ha catturato la nostra attenzione a cominciare dal nome: Aguglia Persa. Situato a due passi dal Palazzo della Banca d’Italia, da Viale della Vittoria e da Via Atenea, questo luogo magico offre serate estive all’insegna del relax, accompagnate da una squisita selezione di vini e un menù di pesce che esalta il pescato del Mediterraneo, in particolare il pregiato pesce azzurro.

Aguglia Persa è gestita con maestria da uno chef appassionato, Enzo Ravanà, che conduce la brigata di cucina con maestria e creatività. La sua esperienza culinaria si riflette in ogni piatto, offrendo agli ospiti una vera e propria esperienza gastronomica. La moglie dell’chef, Cristina, con la sua competenza e gentilezza, dirige la sala con efficienza, assicurandosi che ogni cliente si senta accolto e coccolato.

Il ristorante vanta un’atmosfera accogliente e romantica, con un giardino incantevole che regala serate indimenticabili. Le luci soffuse, il suono sussurrante circostante e la cura dei dettagli creano un’atmosfera unica, perfetta per una cena romantica o una serata conviviale tra amici.

Il menù di Aguglia Persa è dedicato principalmente al pesce, con piatti che tendono ad esaltare i sapori autentici del mare Mediterraneo. Dagli antipasti ai primi, dai secondi alle deliziose proposte di dessert, ogni portata è presentata con cura. La scelta dei vini accompagna perfettamente ogni pietanza, offrendo un’esperienza culinaria completa e appagante.

La cordialità e la velocità del servizio sono particolarmente apprezzate dai clienti, grazie all’attenzione e all’impegno dei collaboratori che rendono l’esperienza a l’Aguglia Persa ancora più piacevole.

Considerando l’affluenza sempre crescente, si consiglia vivamente di prenotare il proprio tavolo in anticipo, per garantirsi una serata indimenticabile in questo autentico gioiello gastronomico di Agrigento.

Se siete alla ricerca di un luogo incantevole dove gustare prelibatezze marine e immergervi in un’atmosfera rilassante, L’Aguglia Persa è la scelta perfetta. Prenotate il vostro tavolo e lasciatevi conquistare da un’esperienza culinaria indimenticabile nel cuore di Agrigento.