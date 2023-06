Una danneggiata in pieno centro ad Agrigento e un’altra a Raffadali. Due le denunce di auto devastate, formalizzate alla polizia, che ha avviato le indagini per provare ad identificare gli autori dei danneggiamenti. Non è escluso che possano anche essere stati dei raid mirati. Nel centro di Agrigento un settantatreenne ha trovato il suo suv Hyundai, con l’intera carrozzeria rigata con un oggetto appuntito. Tutto quanto si è verificato, in pieno giorno, mentre il proprietario, si trovava nella sua abitazione. Proprio in quei momenti una mano ignota è entrata in azione e ha danneggiato la vettura.

Dalla città dei Templi a Raffadali, dove qualcuno ha preso di mira la Skoda Fabia, di proprietà di un libero professionista di 28 anni. Con l’utilizzo di un arnese acuminato, si è accanito sulla carrozzeria del mezzo, provocando enormi graffi e rigature di ogni tipo. Gli agenti hanno avviato le attività investigative. Uno dei primi passi investigativi mossi è stato quello di verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nelle zone dove le macchine erano state lasciate. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.