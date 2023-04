Ladri in azione in pieno centro: presi di mira Serit e scuola

Ladri in azione in pieno centro di Agrigento nella zona compresa fra via Dinoloco e piazza Metello. Presi di mira la sede della Serit e la vicina scuola materna Tortorelle. Ad entrare in azione, quasi sicuramente, la stessa “mano” criminale. Nel caso dell’Agenzia Riscossioni, i malviventi sono penetrati dopo avere sfondato una finestra. Da qui hanno si sono messi alla ricerca di quanto di valore si potesse trafugare. Alla fine hanno dovuto ripiegare verso i distributori automatici di caffè e delle merendine, scassinandole. Sottratto il denaro contenuto nelle cassette. I delinquenti, poi, si sono intrufolati nella scuola ed hanno provocato alcuni danni. Avrebbero tentato di impossessarsi di qualcosa di valore, ma qualcosa è andato storto, e sono scappati praticamente a mani vuote. La scoperta del furto alla Serit è stata fatta durante la notte, mentre l’atto vandalico dai bidelli, ieri mattina, all’orario di apertura della struttura scolastica. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Agrigento, per i sopralluoghi di rito, e raccogliere elementi ed indizi utili all’attività investigativa.