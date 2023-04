L’incidente sulla Ss 118, aperta inchiesta. Domani i funerali del 29enne

La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo, e affidato le indagini ai carabinieri, sul tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la statale 118, quasi alle porte di Raffadali, costato la vita a Francesco Mannella, ventinovenne, di Porto Empedocle. Il tragico evento s’è consumato verso le sei e trenta del mattino. Mannella e i due ragazzi si trovavano a bordo di due Volkswagen Golf, e stavano percorrendo la statale: il primo in direzione Raffadali, gli altri due ragazzi verso Agrigento.

La collisione è stata spaventosa. Il 29enne è deceduto poco dopo al pronto soccorso. Lievi ferite per gli altri due giovani. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi, ma servirà del tempo per avere una ricostruzione più precisa, e stabilire le responsabilità. La salma è stata già restituita ai familiari. I funerali sono stati fissati per domani, venerdì 21 aprile, alle ore 15:30 nella Chiesa Madonna del Carmelo a Porto Empedocle. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità empedoclina. Francesco Mannella lascia la moglie e il figlio piccolo.