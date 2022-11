Ladri in azione in centro e nella zona balneare: denunciati due nuovi furti d’auto

Sono due le denunce di furti di auto formalizzate, negli scorsi giorni, alla polizia. Nel centro storico di Agrigento, è sparita la Fiat Panda, di proprietà di un senegalese. Non è neanche chiaro quando la vettura sia stata portata via, perché l’uomo è stato, per circa sei mesi, nel suo Paese di origine.

Quando è tornato in città, dell’auto non c’era più nessuna traccia. A San Leone, i ladri hanno rubato la Fiat Punto, di proprietà un impiegato, quarantaduenne. I poliziotti, raccolte le due denunce di furto a carico di ignoti, hanno naturalmente subito avviato le indagini.