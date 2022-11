Incendiati gli arredi esterni di casa rurale. Avviate le indagini

Qualcuno, senza essere visto, ha incendiato alcuni arredi, ed oggetti in legno, lasciati nell’area esterna dell’abitazione rurale, di un operaio cinquantottenne. E’ successo, durante la notte fra venerdì ed ieri, in contrada “Savarini”, in territorio di Cianciana.

A formalizzare una denuncia a carico di ignoti, per danneggiamento, è stato lo stesso proprietario. I carabinieri, dopo un sopralluogo, hanno informato la Procura della Repubblica di Sciacca, che sulla vicenda, ha aperto un fascicolo d’indagine. E’ stato sentito l’operaio, ma non trapelano indiscrezioni.