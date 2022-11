Senza patente e assicurazione, non si ferma all’Alt: maxi multa per agrigentino

Appena ha visto la paletta alzata da un polizotto della sezione Volanti, dalle parti di via Passeggiata archeologica, non si è fermato all’Alt, e s’è allontanato velocemente. E’ stato inseguito e bloccato poco più tardi. Una fuga costata cara ad un ventinovenne agrigentino.

Gli agenti hanno appurato i motivi, che avevano spinto il giovane a scappare, rendendosi responsabile di quel comportamento: non aveva mai conseguito la patente di guida, e la vettura era senza assicurazione e revisione. Gli sono state elevate, dai poliziotti contravvenzioni per poco più di 6 mila euro.

Soltanto per guida senza patente, la multa è infatti di ben 5 mila euro, e altri 850 euro circa per veicolo non assicurato. La vettura non è stata, però, sequestrata, perché era intestata al nonno del ventinovenne.