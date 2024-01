La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di un diciannovenne tifoso dell’Akragas, per le accuse di resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale, lesioni aggravate, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e travisamento ingiustificato.

La vicenda risale al 22 agosto del 2022, quando il giovane era ancora minorenne. Secondo l’accusa avrebbe lanciato sassi e bottiglie contro i poliziotti che stavano scortando i sostenitori della Pro Favara all’esterno dello stadio “Esseneto” di Agrigento.

Il giudice Maria Pino, ha fissato l’udienza preliminare, per il 16 aprile prossimo. Il giovane è difeso dall’avvocato Davide Casà.

Nella stessa vicenda sono coinvolti altri tifosi agrigentini che sono stati giudicati dal Tribunale di Agrigento. Alcuni imputati sono stati condannati, altri hanno chiesto invece la messa alla prova. Per i disordini di quella domenica pomeriggio sono scattati sette arresti, due denunce e nove Daspo.