Ladri di nuovo in azione al Libero consorzio: secondo furto nel giro di pochi giorni

Secondo furto nel giro di pochi giorni negli uffici del Libero consorzio comunale nella sede distaccata di via Esseneto ad Agrigento. Qualcuno è riuscito, dopo aver forzato una porta-finestra posta al primo piano, ad intrufolarsi nello stabile ed ha danneggiato i distributori automatici di bevande e snack, rubando le monete che erano custodite nelle cassette. Ad agire, anche se non ci sono conferme istituzionali, sarebbe stata la stessa “mano” che ha già colpito pochi giorni addietro. A denunciare il furto, alla Stazione dei carabinieri, è stato uno dei funzionari di Libero consorzio. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare l’autore o gli autori dell’incursione. L’area è coperta, stando a quanto accertato, da sistema di videosorveglianza.