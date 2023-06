Bloccati dopo furto in un supermercato: convalidati i tre arresti

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Fulvia Veneziano al termine dell’udienza ha convalidato gli arresti e disposto l’obbligo di firma per tre volte alla settimana per i tre favaresi sorpresi a rubare al supermercato della Lidl a Favara. Si tratta di Mario Bellavia, 32 anni, Angela Pisciotto, 28 anni e Patrizia Maccarrone. Sono accusati di furto pluriaggravato. Il pubblico ministero Sara Varazi ha disposto il giudizio direttissimo. Il difensore, l’avvocato Salvatore Cusumano, ha chiesto il giudizio abbreviato e il processo per direttissima è stato aggiornato al 22 giugno. I tre favaresi avrebbero rubato caramelle e cioccolati del valore complessivo di poco più di 50 euro. I dipendenti dell’attività commerciale hanno avuto il sospetto che nascondessero della merce e hanno dato l’allarme. I carabinieri della Tenenza di Favara accorsi tempestivamente sono riusciti a bloccarli e, da un controllo della borsa, è emersa la presenza del doppio fondo dove era nascosta la refurtiva.