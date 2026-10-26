Un gravissimo incidente stradale, questa mattina, ha insanguinato la strada statale 123, l’arteria rurale che collega Canicattì con Campobello di Licata, in territorio di Naro. Il bilancio è drammatico: quattro persone sono morte sul colpo a seguito di un violentissimo scontro che ha coinvolto un mezzo pesante e un’utilitaria. Il tragico impatto è avvenuto tra un camion e una Fiat Punto.

All’interno della vettura viaggiavano quattro lavoratori, presumibilmente braccianti agricoli o operai edili diretti verso un cantiere o le campagne della zona. L’impatto tra i due mezzi è stato talmente violento da non lasciare scampo agli occupanti dell’utilitaria, deceduti all’istante a causa delle gravissime ferite riportate. Le persone decedute sono tutte originarie di Canicattì: Antonio Agrò, 65 anni; Diego Giordano, 53 anni, Antonino Di Vincenzo, 60 anni, e Gioacchino Liborio.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente del camion, subito soccorso dai sanitari. Si tratta di un 43enne di Campobello di Licata.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul luogo della tragedia sono accorse le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì, i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. Il personale medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle quattro persone a bordo dell’auto.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area ed estrarre i corpi dalle lamiere accartocciate, mentre i militari dell’Arma e la Polizia hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. Il traffico sulla statale è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

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