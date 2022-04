Travolto da auto resta ferito, denunciato pirata della strada

Ha investito un ventottenne del Bangladesh, residente a Licata, e senza prestare i soccorsi, s’è dato alla fuga. L’immigrato è stato trasportato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dove i medici gli hanno riscontrato una frattura alla rotula sinistra, e lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di 30 giorni.

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata, in poche ore hanno identificato e rintracciato il pirata della strada. Si tratta di un operaio ventisettenne, licatese che, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per omissione di soccorso e di lesioni personali.

L’incidente stradale si è verificato a Licata il giorno di Pasquetta.