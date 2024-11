Il Sindaco di Agrigento ha emesso un avviso alla cittadinanza in seguito alla diramazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile (D.R.P.C.), di una Allerta Gialla per rischio meteo-idrogeologico. Il bollettino, con il numero di protocollo 24314, prevede rovesci o temporali con validità dalle ore 16:00 del 09 novembre 2024 fino alle ore 24:00 del 10 novembre 2024.

A fronte delle condizioni meteorologiche avverse, il Sindaco invita tutti i cittadini a prendere precauzioni per evitare possibili disagi e pericoli, in particolare per le persone che risiedono in zone vulnerabili. In un comunicato ufficiale, sono state fornite una serie di misure precauzionali da adottare durante il periodo di allerta:

Limitare gli spostamenti non essenziali, in modo da ridurre il rischio di incidenti.

non essenziali, in modo da ridurre il rischio di incidenti. Evitare di sostare su passerelle , ponti o nelle vicinanze di argini dei torrenti e corpi idrici .

su , o nelle vicinanze di e . Non occupare la carreggiata delle strade , per garantire il passaggio sicuro di eventuali soccorritori .

, per garantire il passaggio sicuro di eventuali . Allontanarsi dai locali seminterrati , in particolare in quelle aree a rischio allagamento .

, in particolare in quelle aree a rischio . Non sostare nei pressi di ponti o lungo le rive di corsi d’acqua in piena .

o lungo le . Evitare di permanere in aree soggette a esondazioni o allagamenti , anche in ambito urbano.

o , anche in ambito urbano. Non tentare di arginare la massa d’acqua, ma cercare di spostarsi ai piani superiori .

la massa d’acqua, ma cercare di . Evitate di attraversare passaggi a guado o sottopassaggi durante o subito dopo forti piogge.

passaggi a guado o durante o subito dopo forti piogge. Allontanarsi dalle spiagge , dalle coste e dai moli , dove la mareggiata potrebbe aumentare il rischio.

, dalle e dai , dove la mareggiata potrebbe aumentare il rischio. Non sostare o curiosare in zone colpite da frane o alluvioni .

. In caso di precipitazioni intense, evitare il transito veicolare e pedonale in zone critiche come Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago.

Il Sindaco ha concluso il suo appello esortando la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni e a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali. In caso di necessità, si invita a contattare i numeri di emergenza locali per supporto tempestivo.

La protezione civile monitora costantemente la situazione e fornirà eventuali aggiornamenti.

