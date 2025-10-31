In vista del giorno di Ognissanti, c’è un laboratorio speciale per piccoli esploratori del mito e della fantasia. Tra ascolto, racconto, osservazione e colori, i bambini affronteranno il tema della paura – quella che unisce i piccoli di ieri e di oggi – scoprendo le mostruose figure mitologiche dell’antichità e trasformandole in storie illustrate nate dalla propria immaginazione.

E alla fine… un dolce premio attende tutti i partecipanti, come da tradizione del binomio “Museo Griffo e festa di Ognissanti”. Da ricordare che domenica 2 e martedì 4 per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate l’ingresso alla Valle dei Templi è gratuito. “Un’occasione in più per vivere il nostro patrimonio, tra cultura e natura”, si legge in una nota del Parco Archeologico.

