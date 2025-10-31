I biancazzurri inseguono la sesta vittoria consecutiva sul campo del Megara 1908. Mister Catania: “Allenarsi a Fontanelle non è un problema, l’importante è che si completi l’illuminazione dell’Esseneto”

Cinque vittorie su cinque, entusiasmo alle stelle e un gruppo sempre più compatto. L’Akragas SLP di Seby Catania non si ferma e domenica pomeriggio proverà ad allungare la striscia positiva nella difficile trasferta sul campo del Megara 1908 Augusta. Si gioca al “Megarello” con calcio d’inizio alle 14:30, per la sesta giornata del campionato di Promozione.

Durante la settimana, i biancazzurri hanno lavorato con concentrazione e ritmo al campo di Fontanelle, dove la squadra ha svolto anche la rifinitura.

«Credo che sia importantissimo che ad Agrigento venga completato l’impianto di illuminazione dell’Esseneto – ha spiegato mister Seby Catania – ma per noi allenarci a Fontanelle non è affatto un problema. L’importante è avere un campo dove lavorare e preparare le partite nel modo giusto: il resto conta poco».

Il tecnico biancazzurro conosce bene la piazza siracusana e sa che non sarà una gita di piacere:

«Come tutte le trasferte, è una trasferta insidiosa – sottolinea – affrontiamo una squadra che sta facendo bene, con un buon punteggio in classifica e composta da ottimi giocatori. È una formazione giovane ma esperta, con elementi importanti che hanno militato anche in categorie superiori. Sappiamo le difficoltà, ma sappiamo anche la nostra forza».

Per Catania si tratta anche di un ritorno in una zona familiare:

«A parte che siamo vicino casa mia – racconta – ma lì ho giocato due anni. Sono ambienti belli, puliti, dove c’è massima disponibilità e grande accoglienza».

Poi un tuffo nei ricordi: «Affrontai l’Akragas quando vestivo la maglia del Megara. Ricordo bene quel 3-2 per l’Akragas qui ad Agrigento, segnai anche io, ma al ritorno vincemmo con un ampio punteggio e poi andammo in finale conquistando l’Eccellenza».

Ottimismo anche da parte del centrocampista Giuseppe Indelicato, tra i più costanti di questo inizio di stagione:

«Stiamo bene, la squadra sta benissimo – afferma – io sono arrivato un po’ dopo gli altri, ma grazie alla società, al mister e allo staff sto raggiungendo la condizione ottimale. Abbiamo deciso di gestire i minutaggi per arrivare tutti alla migliore forma possibile. Ora siamo un gruppo unito e in crescita».

Sulla sfida di Augusta, Indelicato non ha dubbi:

«Ogni domenica scendiamo in campo con l’atteggiamento giusto sin dal primo minuto. Abbiamo dimostrato di saper interpretare questa categoria con umiltà, rispetto per l’avversario e anche con una presunzione positiva, quella che serve per aggredire chiunque, in qualsiasi campo e condizione. L’obiettivo è sempre uno solo: avere l’ambizione di portare i tre punti a casa».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp