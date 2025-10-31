Agrigento brucia di orgoglio – ma in senso buono!



Al 24° Campionato Mondiale della Pizza Piccante, svoltosi a Scalea il 28 e 29 ottobre, il pizzaiolo Michele Lupo, titolare della pizzeria “La Tana del Lupo” di Agrigento, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo nella categoria “Pizza più veloce”.

Un risultato straordinario per l’artigiano agrigentino che, con passione e costanza, ha saputo unire velocità, precisione e tecnica. «Per salire sul podio servono impegno e allenamento costante – racconta Antonio Lupo, fratello di Michele –. Sono stati mesi intensi, ma la soddisfazione di vedere Michele vincere a un livello così alto ripaga ogni sacrificio. Lui di gare ne ha vinte tante, ma questa vale doppio».

Accanto a lui, a rendere ancora più speciale la trasferta calabrese, c’era Francesco, il piccolo pizzaiolo di appena 11 anni, premiato come giovane emergente per la sua spettacolare esibizione di freestyle. Ha mostrato già il talento di un campione, ma dovrà attendere i 16 anni per poter partecipare ufficialmente alle competizioni mondiali.

Il Campionato, organizzato dal Movimento Pizzaioli Italiani presieduto da Francesco Matellicani, ha visto sfidarsi pizzaioli provenienti da 18 regioni italiane e da numerosi Paesi del mondo — tra cui Francia, Spagna, Messico, Colombia, Brasile, Egitto e Turchia — valutati da una giuria di oltre 50 esperti del settore.

Per la famiglia Lupo, è stata «un’esperienza fantastica, costruttiva e formativa», che ha portato nuove idee per il menu delle pizze piccanti della Tana del Lupo: «Prenderemo spunto da questa avventura per creare nuovi gusti, profumi e colori che ricordano la Calabria, ma sempre con equilibrio — piccanti, sì, ma non troppo».

Una vittoria che porta in alto il nome di Agrigento, dimostrando che dietro una grande pizza ci sono sempre passione, talento e un pizzico di fuoco.

