Laboratorio mobile per “beccare” ubriachi e drogati alla guida: 11 denunciati e un sanzionato

Da qualche settimana per stanare ubriachi e drogati alla guida, gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, che sono coordinati dal vice questore Andrea Morreale, utilizzano anche un laboratorio mobile con a bordo un medico della polizia. Questo permette di avere un responso rapido all’analisi dei campioni salivari, mettendoli a disposizione immediata delle pattuglie impegnate in posti di controllo. Nel giro di un paio di sabato notte sono stati 12 gli automobilisti trovati alticci alla guida.

Undici i denunciati alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, mentre per uno, che aveva un tasso alcolemico sotto 0,80 g/l. è scattata la sanzione amministrativa. A tutti è stata ritirata la patente.

Due conducenti delle auto sono scappati all’Alt degli agenti, ma sono stati identificati e rintracciati. In un caso, a bordo dell’autovettura in fuga, c’erano addirittura sei giovani. L’altro automobilista è stato invece individuato direttamente nella sua abitazione dove, di fatto, si era rifugiato. I controlli salivari con il laboratorio mobile sono stati fatti fra il centro di Agrigento e San Leone, per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”.