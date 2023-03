Anziana scippata all’uscita del supermercato: due denunciati

Dopo un’accurata attività investigativa, e attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti del Commissariato di Licata, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli, sono riusciti a identificare i due presunti responsabili dello scippo messo a segno lo scorso 19 gennaio, in danno di una pensionata settantacinquenne. Sono un ventenne e un trentenne.

A carico dei due giovani è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di furto con destrezza. Sarebbero gli autori del furto aggravato della borsa sottratta all’anziana, che era appena uscita da un supermercato di via Gela.

La donna finì, allora, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, per traumi riportati a causa della caduta sul selciato. Nell’accessorio aveva, la somma di circa 250 euro, i documenti e gli effetti personali.