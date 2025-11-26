Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il MIG ricorda Antonella Alfano con una panchina rossa e un video narrato da Daria Biancardi

Il MIG – Movimento Italiano per la Gentilezza dedica la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne alla memoria di Antonella Alfano, la giovane agrigentina uccisa dall’ex compagno, il carabiniere scelto Salvatore Rotolo, il 5 febbraio 2011. Un femminicidio che sconvolse l’intera comunità e che oggi viene ricordato attraverso un’iniziativa congiunta che unisce istituzioni, cittadini e testimonianze artistiche.

A Villafranca Sicula, nell’ambito della cerimonia promossa dal Commissario Straordinario Carmelo Burgio, sarà inaugurata una panchina rossa dedicata ad Antonella. A rappresentare il MIG sarà l’ambasciatrice di gentilezza Daria Biancardi, voce e volto del video che racconta la storia di Antonella, diffuso sulle piattaforme ufficiali del Movimento (YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn).

Un secondo gesto simbolico arriva dall’Ibleo Shopping Center, dove la direttrice Alessia Naccari ha voluto dedicare un’altra panchina alla sua memoria, creando così un ponte ideale fra la Sicilia occidentale e quella orientale, unite dal ricordo e dall’impegno contro la violenza.

«Ricordare Antonella – spiega la presidente del MIG, Natalia Re – significa trasformare il dolore in responsabilità collettiva. La gentilezza, quando diventa impegno quotidiano, può essere un argine culturale alla violenza. Oggi non celebriamo solo una memoria: celebriamo un diritto, quello delle donne a vivere libere, rispettate, protette.

Ringrazio Rossana Alfano per il suo coraggio e Daria per aver dato voce a una storia che non deve più ripetersi. La panchina rossa non è un simbolo statico, è un impegno vivo che attraversa la Sicilia e parla alle comunità, ai giovani e alle istituzioni».

Profonda e toccante la testimonianza di Rossana Alfano, sorella di Antonella:

«**Ringrazio Natalia Re, che conobbe mia sorella da ragazzina; ringrazio Daria Biancardi, ambasciatrice di gentilezza e voce che ha abbracciato e interpretato la sua storia; e ringrazio il Commissario Straordinario Carmelo Burgio e tutta la comunità di Villafranca Sicula per il dono della panchina rossa.

Ringrazio Alessia Naccari, amica e sorella da sempre. Questi gesti tengono accesa la luce di chi oggi non è più qui fisicamente.

Vorrei dire ai giovani quanto siano importanti le abitudini quotidiane: i piccoli gesti, un ‘buongiorno’ o una ‘buonanotte’ detti alla stessa ora. Sono semi d’amore. Proprio grazie a queste abitudini mia madre capì che quel 5 febbraio 2011 qualcosa non andava.

Alle donne dico una cosa essenziale: fate un corso di autodifesa personale. È fondamentale. Forse, se mia sorella avesse potuto difendersi, oggi sarebbe qui con noi».**

La cantante Daria Biancardi sottolinea il valore dell’iniziativa:

«Dare voce alla storia di Antonella è stato un atto di responsabilità e un dono. Ogni parola porta con sé il peso di ciò che è stato e la speranza che non debba mai ripetersi.

La gentilezza è anche protezione, consapevolezza, vicinanza. Nei miei prossimi spettacoli continuerò a promuovere l’impegno del MIG come ambasciatrice, perché la musica può amplificare messaggi necessari. La mia prossima data, il 10 dicembre al Teatro Politeama, sarà un invito a unire arte e impegno civile».

Un ricordo che non si limita alla memoria, ma diventa voce, gesto, monito e responsabilità condivisa.

