Porto Empedocle, all’Istituto Vivaldi un incontro sulla violenza di genere: l’intervento di Annarita Milioto

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la presidente dell’Istituto Siciliano Anti-Violenza San Giorgio, Annarita Milioto, ha partecipato a un incontro rivolto agli studenti della scuola media Vivaldi di Porto Empedocle.

Un momento di confronto diretto e senza filtri su violenza di genere, bullismo e capacità di riconoscere i segnali del rischio.

Forte della propria storia personale, Milioto ha raccontato ai ragazzi il percorso che l’ha portata a fondare l’Istituto:

«È un progetto che porto nel cuore da tanti anni, perché sono sempre stata contro ogni forma di violenza.

Poi la vita mi ha messo davanti a due episodi fondamentali. Il primo è l’incontro con lui, un angelo nella mia vita… poi ve lo racconterò.

Il secondo è un fatto che mi è accaduto personalmente. Spesso guardiamo le storie di violenza come qualcosa di lontano, che non ci riguarda. E invece può toccare ognuno di noi».

Un messaggio forte, accolto con attenzione dagli studenti, che sono stati invitati a non sottovalutare mai i segnali, a chiedere aiuto e a non voltarsi dall’altra parte davanti a episodi di violenza o prevaricazione.

