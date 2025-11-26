Con la patente conseguita da pochi giorni, un 18enne di Agrigento è stato sorpreso dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile mentre guidava alticcio con la sua nuova Bmw lungo viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè. L’alcoltest ha rivelato un tasso alcolemico due volte oltre il limite consentito.

E’ successo nelle ore notturne. Per il neopatentato è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, con l’immediato ritiro della patente che gli era stata appena consegnata, che resterà sospesa per almeno sei mesi.

