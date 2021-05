La via Duomo si prepara per la beatificazione di Livatino

Continuano i lavori di pulizia della Via Duomo e della via Plebis Rea , nel centro storico di Agrigento, in vista della Beatificazione del giudice Livatino del prossimo 9 maggio, in cattedrale. In via Duomo da oggi e fino al 9 maggio è in vigore il divieto di sosta e anche ai residenti è chiesto di osservarlo “rigorosamente”. Per i residenti di via Duomo sarà possibile parcheggiare nell’area destinata alla auto del seminario e nell’istituto Gioeni. Per la celebrazione del Beato Rosario Livatino non ci sono pass disponibili. Sarà possibile seguire in diretta la celebrazione delle 10:00 in diretta tv su Rai1. La sera del 9 maggio alle 20 l’arcivescovo mons. Francesco Montenegro celebrerà una messa di ringraziamento.