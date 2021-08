La verifica periodica degli strumenti di misurazione in un laboratorio metrologico

È molto importante poter contare su strumenti di misurazione affidabili. Sono infatti diverse le attività lavorative che richiedono la precisione di strumenti di misurazione come bilance e bilancini, che vengono impiegati quotidianamente. Il settore è regolato anche da alcune norme che sono piuttosto stringenti e che prescrivono come gli strumenti di misurazione debbano rispettare alcuni standard specifici. Per questo è fondamentale affidarsi ad un laboratorio metrologico, perché possa compiersi una verifica periodica di questi strumenti di precisione. Ma quali sono tutti i motivi per cui è essenziale non trascurare il ricorso ad un laboratorio metrologico? Scopriamone di più.

Perché si deve ricorrere ad un laboratorio metrologico

Abbiamo detto che è fondamentale rivolgersi ad un laboratorio metrologico, come Biltek.it, perché si può così usufruire del lavoro di alcuni professionisti che si occupano della verifica periodica degli strumenti di misurazione. È importante poter agire in questo modo perché le bilance di precisione utilizzate nei settori commerciali vengono sottoposte a dei controlli. Quindi si deve fare in modo di essere in linea con le norme in vigore nel nostro Paese per tutto ciò che riguarda la manutenzione e la verifica.

Affidandoci ad un laboratorio metrologico abbiamo la sicurezza di avere degli strumenti di lavoro ben controllati e che svolgono le loro azioni in linea con le normative vigenti. Quando ci rivolgiamo ad un laboratorio metrologico non pensiamo che per forza dobbiamo trasportare i nostri apparecchi in un determinato luogo, infatti ci sono alcuni dispositivi molto grandi che non possono essere trasportati. In questo caso i professionisti si recano direttamente nel luogo in cui è collocato lo strumento che deve essere verificato.

Inoltre non dimentichiamo che gli esperti si mettono a disposizione anche per riparare gli strumenti, qualora risultasse che questi ultimi non siano in linea con gli standard di riferimento.

Che cos’è la taratura degli apparecchi

Spesso in riferimento al lavoro dei laboratori metrologici si sente parlare di taratura degli apparecchi. Ma di che cosa si tratta? A che cosa ci riferiamo quando parliamo di taratura delle bilance? Si tratta di un controllo che avviene in seguito ad una verifica. Per esempio la taratura può essere molto utile ed è prescritta dalle normative vigenti entro i primi sei mesi da quando gli strumenti vengono utilizzati per la prima volta.

Quindi per taratura si intende un processo di verifica che ha l’obiettivo di controllare se gli strumenti rispettano gli standard di precisione e se funzionano bene. In seguito al processo di taratura sulla macchina viene applicata un’etichetta, tramite la quale vengono indicate alcune informazioni utili anche in caso di controlli. Per esempio sull’etichetta vengono riportate la data in cui è stata effettuata la verifica e quella in cui la verifica viene a scadere e sarebbe opportuno ricontrollare l’apparecchio.

L’importanza della verifica periodica

Chi non rispetta l’obbligo della verifica periodica per gli strumenti di misurazione può incorrere in delle sanzioni amministrative o a volte anche di carattere penale. D’altronde le verifiche periodiche non possono essere trascurate, perché non è soltanto una questione di sanzioni. Infatti queste verifiche si dimostrano fondamentali anche per garantire il lavoro dell’azienda.

Un’azienda che non può contare su apparecchiature ben precise può incontrare delle difficoltà, può avere degli ostacoli nella fase di produzione o comunque in tutti i procedimenti del lavoro che mette in atto. Ci sono infatti dei settori specifici in cui la massima precisione è richiesta come un fattore fondamentale. Quindi sottoporre i propri apparecchi a delle verifiche periodiche è essenziale anche perché l’attività lavorativa possa proseguire senza incorrere in degli stop che incidono sul profitto.

Insomma possiamo dire che la buona riuscita dell’attività lavorativa dipende anche dalla verifica periodica degli strumenti di misurazione.