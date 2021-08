Spiagge agrigentine al top, ecco Le Pergole (VIDEO)

Spiagge bianche o dorate, acque limpide e pulite, coste mozzafiato di tufo, argilla o marna, luoghi di interesse paesaggistico e archeologico da Lampedusa da Menfi a Realmonte. Località balneari dell’ Agrigentino consigliate ai turisti dalla prestigiosa Guida Blu di Legambiente. Come le spiagge in territorio di Siculiana – con la spiaggia della riserva di Torre Salsa – e Realmonte dove vengono segnalate in particolare le spiagge di Scala dei Turchi, Giallonardo, Pergole a cui si riferisce il video e Torre di Monterosso.

