La Valle Dei Templi vista dalla blogger Karine Patricola

AGRIGENTO, 5 febbraio – “La beauté surréelle del temples d’Agrigente” è il titolo del racconto di viaggio che la blogger ed influencer Karine Patricola ha fatto recentemente nella Valle dei templi, accompagnata dal sindaco Lillo Firetto. Un testo corredato da bellissime fotografie dell’area archeologica, per lanciare sul seguitissimo blog della rivista “Monaco Madame”, l’incommensurabile bellezza di Agrigento proprio nel periodo in cui si appresta a festeggiare il “Mandorlo in fiore”. “Monaco Madame” il primo magazine del Principato di Monaco, particolarmente seguito in Francia, Svizzera, Belgio e in diversi altri Paesi, pubblica regolarmente i contributi dell’influencer Karine, le cui opinioni sono sempre particolarmente attenzionate. Un “passaggio”promozionale non indifferente per la millenaria Valle dei templi quindi, indirizzato a coloro che seguono con regolarità la piattaforma del lusso con l’invito, da parte del sindaco Firetto, a visitare la città e la Valle del Mito.