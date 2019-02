Aragona: l’Amministrazione Pendolino assegna le prime aree cimiteriali

Il Comune di Aragona inizia ad assegnare le aree ai cittadini che ne hanno fatto richiesta per la costruzione delle cappelle gentilizie dopo i lavori di ampliamento e messa in sicurezza del cimitero. L’amministrazione Pendolino pone così fine ad una lunga questione che, nel corso degli anni, ha tanto infastidito gli aragonesi. Oggi, in municipio, vi è stata la firma del primo contratto di assegnazione delle aree cimiteriali. Un iter complesso e travagliato che ha impegnato l’Amministrazione Pendolino e gli uffici comunali per lungo tempo e che però vede finalmente concretizzare i relativi frutti in piena trasparenza e nel rispetto delle norme di riferimento dando piena soddisfazione alle legittime aspettative dei cittadini. Nei prossimi giorni verranno chiamati tutti gli aventi diritto per la stipula dei relativi contratti. Il sindaco Giuseppe Pendolino dichiara: “Questo era un importantissimo punto del nostro programma elettorale che abbiamo realizzato e che siamo sicuri che darà un forte impulso all’economia locale. Si è perso del tempo perché abbiamo preteso di avere un cimitero a norma. Infatti, abbiamo fatto i collaudi sui pali realizzati per la recinzione e sottoposto a verifica tutti i materiali. Poi abbiamo presentato tutta la certificazione al Genio Civile che, dopo un’attenta verifica, ci ha rilasciato il certificato di conformità dell’opera. Adesso, finalmente, siamo nelle condizioni di assegnare in concessione le prime aree alle famiglie che ne hanno fatto richiesta”.