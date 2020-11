Anche lo sfondo della Scala dei turchi nel format di Cracco e Favino

REALMONTE. Ci sarà anche lo sfondo della Scala dei Turchi all’interno del fornat che Carlo Cracco e Pierfrancesco Favino hanno girato tra Licata ed Agrigento. La troupe con il famoso chef stellato ed il premiato attore è stata intercettata anche al Loung Beach di Realmonte. Sembra che il backstage sia stato proprio girato per evidenziare la bellezza del sito. Naturalmente si tratta di una produzione televisiva top – secret al momento, ma che ha destato parecchia curiosità in questi tempi di piccole restrizioni anticovid.

La produzione televisiva che vede protagonista Cracco e Favino potrebbe essere il nuovo format prodotto da Banijay Italia per Amazon Prime Video: “Dinner Club”, che doveva essere disponibile in streaming entro il 2020 con lo chef nel ruolo di guida di sei personaggi famosi, alla scoperta del cibo del mondo. Cracco e i suoi protagonisti avrebbero dovuto viaggiare in diversi Paesi del mondo come Giappone, Vietnam, Francia, Spagna, Perù e Messico alla scoperta delle varie culture culinarie, ma forse a causa della pandemia la produzione ha rivoluzionato il format e ha deciso di andare avanti concentrandosi sull’Italia e raccontandone le eccellenze gastronomiche.