La Valle dei Templi in Sicilia è lo scenario esclusivo per l’ultimo giorno dell’anno: il ristorante La Terrazza degli Dei dell’Hotel 5 stelle Villa Athena propone un connubio inimitabile di buon cibo e spettacolare vista sul Tempio della Concordia.

VALLE DEI TEMPLI – AGRIGENTO, 13/12/2018 – Il pregiato pescato della Sicilia è protagonista del menu di Capodanno de La Terrazza degli Dei, esclusivo ristorante dell’Hotel 5 stelle Villa Athena, affacciato sul Tempio della Concordia all’interno della Valle dei Templi.

Il menu di Capodanno

Per il 31 dicembre 2018, lo chef Salvatore Gambuzza propone una scelta di 3 primi, secondo e dolce che puntano su diverse varietà di pesce aromatizzato con le tante erbe dell’orto e i prodotti della grande tenuta del resort.

Si parte con delle tagliatelle di salmone selvaggio all’aneto, spada marinato, couscous alle erbe e rossi gamberi, per proseguire con altri due primi: riso di seppia, verdurine e fregola agli aromi, e mezzo pacchero al bianco d’astice e santolina.

Per secondo, darne di ombrina, topinambur e mussoline di crostacei, e per concludere, mousse di cioccolato, caprese ai frutti rossi e ghiacciata mantecata rosmarino e menta. Non mancano le lenticchie e cotechino e il panettone della tradizione con la frutta secca del luogo.

Chef & Philosophy

Salvatore Gambuzza, chef del ristorante La Terrazza degli Dei, predilige le pregiate materie prime del territorio siciliano, le sue eccellenze, i presidi slow food. Quel che può lo coltiva nell’orto all’ombra del Tempio della Concordia, come salvia, menta, basilico, peperoncini, carote, mentuccia e lemongrass.

Il resto lo prende in prestito dalla campagna e dal mare, che tanto hanno da offrire, come la melanzana perlina, il pesce della costa, la ricotta, i datterini, senza snobbare cereali che vengono da lontano ma che contengono grandi riserve nutritive, come il couscous, la quinoa, l’amaranto e il miglio, che spesso propone in succose varianti dedicate ai clienti vegani e vegetariani.

Costo del cenone di Capodanno: 120,00 € pp – 60,00€ per ragazzi 3-12 anni