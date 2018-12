Agrigento, 14 Dicembre – Con un a breve nota stampa il municipio ha fatto sapere che proseguono i lavori di ripristino del manto stradale in diverse vie della città. In particolare vi sono in corso lavori per coprire buche e asfaltare alcuni tratti di via Malta, via Asteroidi e in diverse altre strade cittadine, come ad esempio al Quadrivio Spinasanta, interessate da precedenti lavori.