Un cinquantenne tunisino, regolare sul territorio italiano, in arresto stanotte dai carabinieri della tenenza di Ribera. L’uomo nascondeva un chilo di hashish e 50 grammi di cocaina all’interno del vano motore. I Carabinieri lo hanno fermato a un posto di controllo e hanno chiesto i documenti. Il cinquantenne si sarebbe però rivelato decisamente nervoso e insofferente. Motivi per i quali i carabinieri hanno deciso per un’immediata perquisizione.

All’invito di aprire il portabagagli, l’uomo si sarebbe ulteriormente agitato. Durante l’accurata perquisizione che i militari dell’Arma della tenenza di Ribera sono riusciti a scovare la “roba” all’interno del vano motore. Dopo le formalità di rito dell’arresto, l’uomo è stato portato alla casa circondariale di Sciacca.