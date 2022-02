La tragedia di “Fauma”, una mini telecamera ha ripreso tutto

Aveva posizionato una micro videocamera sul casco per riprendere e immortalare la sua performance con la moto da cross. Quelle immagini, purtroppo, hanno ripreso l’incidente, e gli ultimi istanti di vita del ventitreenne di Agrigento, Salvatore Camilleri. Il filmato è stato acquisito dai poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno dunque potuto ricostruire lo schianto di domenica mattina in contrada “Fauma”, fra Agrigento e Porto Empedocle, sotto l’abitato di Giardina Gallotti.

Il giovane ha perso il controllo della sua motocross, e s’è schiantata contro un albero di ulivo. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi amici, componenti del gruppo, con il quale era in corso un’uscita domenicale, un’uscita di svago. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma il personale medico non ha potuto far altro che accertare il decesso. Troppo gravi i traumi riportati dal ventitreenne.