Trovato in possesso di armi e droga: arrestato 53enne

Trovato in possesso di droga, alcune armi clandestine e munizioni nel garage della propria casa di campagna. Un 53enne di Licata, Angelo Consagra, è finito agli arresti domiciliari, per le ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia cittadina.

L’indagato, che ha nominato come difensore l’avvocato Gianfranco Pilato, non si è presentato all’interrogatorio di convalida per ragioni di salute. I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno trovato 90 grammi di marijuana, due carabine ad aria compressa sprovviste di numeri e contrassegno, cinque tubi modificati per un congegno artigianale da sparo, una fiocina e numerose munizioni.