Tre incidenti stradali in poche ore: quattro feriti

Quattro feriti in ben 3 incidenti stradali che si sono verificati tra la serata di lunedì, e la giornata piovosa di ieri, a distanza di qualche ora l’uno dall’altro, fra il centro, e la zona periferica di Agrigento. Il primo scontro in via Caduti di Marzabotto, nel quartiere di Villaseta. Qui sono entrate in collisione due macchine, una Golf Volkswagen, condotta da un ventunenne, e una Fiat 500L della società “Siciliacque”, con alla guida un quarantacinquenne. Quest’ultima auto, poi, è finita fuori strada. Due i feriti, una donna occupante della Golf, e il conducente della Fiat, con le ambulanze del 118 trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Hanno riportato vari traumi sparsi sul corpo. Nessuno versa in gravi condizioni. Gli agenti della polizia Locale si sono occupati dei rilievi.

E ieri sono bastate quattro gocce di pioggia, e puntualmente, si sono verificati incidenti stradali, provocati dall’asfalto scivoloso, e dall’imprudenza di certi automobilisti. In via Unità d’Italia, nel rione di San Giusippuzzu, si sono scontrati un furgone Fiat Doblò, guidato da un cinquantaduenne, e una Renault Clio, con al volante un pensionato sessantanovenne. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio l’automobilista trasferito in ambulanza nel vicino nosocomio di contrada “Consolida”. Illeso l’uomo a bordo del furgoncino. Gli agenti della Municipale sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Poco lontano, in via Piersanti Mattarella, un uomo alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo dell’utilitaria, andandosi a schiantare contro un muro. Con il mezzo di soccorso è stato portato al presidio ospedaliero. I medici gli hanno diagnosticato alcuni traumi per fortuna non gravi.