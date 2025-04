Ci risiamo. Anche stavolta, un piccolo episodio diventa pretesto per gettare ombre sull’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. La momentanea chiusura della tomba di Pirandello – per ragioni che possono essere tecniche, logistiche o semplicemente temporanee – si trasforma in un titolo da prima pagina, con toni allarmistici e insinuazioni maldestre.

Nessuna verifica, nessuna contestualizzazione. Solo la voglia di alimentare una narrazione negativa che, invece di aiutare la città a crescere e migliorare, sembra mirare a screditare un percorso culturale straordinario, ricco di eventi, collaborazioni e opportunità che Agrigento non ha mai avuto prima.

La cultura è anche senso critico, ma dovrebbe esserlo per tutti. Anche per chi scrive e diffonde notizie. Parlare di chiusura della tomba di Pirandello come fosse una colpa della Capitale della Cultura è un esercizio di forzatura giornalistica, che ignora il lavoro di tanti e lo spirito con cui questo anno è stato costruito.

A noi piace raccontare un’altra Agrigento: quella che accoglie, che investe sull’arte, che fa rete, che guarda lontano. E anche quando qualcosa non va, lo affronta con responsabilità. Senza sensazionalismi, senza titoli a effetto. Con la forza dei fatti.

Ah, per la cronaca: l’interruzione è stata già risolta. La tomba di Pirandello è di nuovo visitabile.

