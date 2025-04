Pirandello e la ceramica artistica: da Savona ad Agrigento un ponte culturale nel segno delle Novelle

Oggi pomeriggio, alle 16:30 nel foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, sarà presentata la mostra “Novelle in Ceramica”, un’iniziativa simbolica che unisce due città della cultura: Savona e Agrigento. L’esposizione comprende 38 formelle in ceramica, realizzate da altrettanti ceramisti savonesi, ispirate alle novelle di Luigi Pirandello. Si tratta di un dono ufficiale del Comune di Savona alla città di Agrigento, nell’ambito delle celebrazioni per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

L’iniziativa nasce in Liguria durante il “Festival della Maiolica” e si inserisce nel progetto “Radici di Terra, Sguardi di Mare. Le Rotte della Cultura di Savona approdano in Sicilia”, promosso dal Comune di Savona e dall’Associazione Italiana Città della Ceramica. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico e artigianale, creando un dialogo tra le comunità ceramiche delle due città, entrambe appartenenti alla rete nazionale delle Città della Ceramica.

Presenti all’evento l’assessora savonese alla Cultura Nicoletta Negro, il presidente del sodalizio artistico siculosavonese Enzo Motta e una delegazione ligure. Domani la delegazione visiterà Sciacca, dove si terrà una dimostrazione di cottura Raku in piazza, e a Burgio si inaugurerà la mostra “Dialoghi di terra e fuoco”, che coinvolge ceramisti siciliani e savonesi.

La collaborazione tra i due territori è nata durante il Festival della Maiolica 2024 e proseguirà con l’installazione delle 38 formelle ceramiche donate da Savona ad Agrigento, simbolo di una nuova rotta tracciata tra le due città.

A chiudere il programma, domani sera alle 18:00 al Teatro della Posta Vecchia andrà in scena “Intervistando Pirandello”, un’opera teatrale scritta da Piero Germini e interpretata dallo stesso Enzo Motta, originario di Raffadali. Lo spettacolo, tra ricordi e finzione, ripercorre le parole e i pensieri del grande drammaturgo agrigentino.

Un progetto che celebra l’arte, la memoria e la collaborazione tra territori, nel segno di Pirandello e della ceramica.

Nella foto – A sinistra Daniele Vimini, Vicesindaco di Pesaro ed Assessore alla Cultura e al Turismo, al centro Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento e a destra Nicoletta Negro Assessora alle politiche comprensoriali della cultura e del turismo di Savona.

