Mattinata di caos nelle scuole della provincia di Agrigento dopo la mail minatoria che ha raggiunto centinaia di istituti in tutta Italia. Una situazione gestita inizialmente in maniera non uniforme: alcune scuole hanno immediatamente fatto uscire studenti e personale, sospendendo le lezioni, mentre in altri istituti si è deciso in un primo momento di proseguire regolarmente l’attività didattica.

Con il passare dei minuti e con il moltiplicarsi delle segnalazioni, però, sono entrate in azione le forze dell’ordine e sono state attivate, a scopo precauzionale, le procedure di evacuazione e di controllo degli edifici.

La situazione non ha riguardato soltanto l’Agrigentino. Da Nord a Sud, centinaia di scuole sono state interessate dalla stessa minaccia. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha parlato di circa 300 istituti raggiunti dall’allarme. In numerose città studenti e personale sono stati evacuati mentre polizia e carabinieri hanno avviato le verifiche.

Anche a livello nazionale non tutti i dirigenti avevano inizialmente adottato la stessa decisione. Nel Bresciano, secondo quanto riferito dall’ANSA, alcuni presidi avevano scelto di non fare uscire gli studenti dopo avere appreso che la stessa mail era stata inviata contemporaneamente a scuole di tutta Italia.

Nell’Agrigentino le evacuazioni hanno interessato diversi centri. Le segnalazioni riguardano Agrigento, Porto Empedocle, Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro e Favara. Nel capoluogo, tra gli istituti coinvolti, figurano anche l’Istituto Gallo-Sciascia e il Liceo Leonardo. A Porto Empedocle risultano interessati gli istituti Pirandello e Rizzo, mentre a Canicattì il Gangitano e il Galileo Galilei. Le operazioni precauzionali e i controlli delle forze dell’ordine hanno provocato interruzioni delle lezioni e disagi per studenti, docenti e famiglie.

La situazione ha inevitabilmente creato confusione tra studenti e famiglie, soprattutto per la diversa gestione adottata nella fase iniziale dai singoli istituti. In alcune scuole le lezioni sono state sospese immediatamente, in altre l’attività è proseguita fino all’attivazione delle procedure precauzionali e all’arrivo delle forze dell’ordine.

La stessa scena si è ripetuta in molte città italiane. La mail è arrivata intorno alle 9.50 e contiene minacce estremamente violente. È firmata da un sedicente “Mikhail Andropov”, che si presenta come leader del cosiddetto “Vilayat di Misoginistan”. Il mittente sostiene di avere collocato un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza all’interno degli edifici scolastici e formula anche una minaccia nei confronti della presidente del Consiglio.

Il messaggio risulta provenire da un indirizzo riconducibile al dominio della Dayeh University di Taiwan. Questo, tuttavia, non significa che l’autore si trovi a Taiwan: gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti tecnici necessari per risalire all’effettiva origine dell’invio.

Le autorità ritengono scarsamente attendibile la minaccia, ma la natura e la portata del messaggio hanno imposto controlli e misure precauzionali. In Friuli Venezia Giulia, per esempio, i carabinieri hanno indicato come bassa l’attendibilità dell’allarme, procedendo comunque alle verifiche negli edifici interessati.

Non è neppure il primo episodio. Nei giorni scorsi una comunicazione analoga era stata inviata a 280 dirigenti scolastici italiani. Il nome “Mikhail Andropov” era inoltre già comparso in precedenti minacce rivolte a emittenti televisive europee e in altri falsi allarmi.

Sull’emergenza è intervenuto direttamente il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, per rassicurare la cittadinanza e fare chiarezza sulle procedure di sicurezza attivate d’urgenza sul territorio comunale.

«Sto seguendo con la massima attenzione, in costante raccordo con la Prefettura di Agrigento, la situazione relativa agli allarmi bomba arrivati questa mattina via mail a numerosi istituti scolastici, compresi alcuni della nostra città», ha dichiarato il primo cittadino, confermando che la macchina dei controlli si è messa in moto immediatamente dopo la ricezione dei messaggi minatori.

Al momento non risultano elementi che confermino la presenza effettiva di ordigni negli istituti dell’Agrigentino. Le evacuazioni e i controlli hanno quindi carattere precauzionale, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine e della Polizia Postale per individuare l’origine della mail e i responsabili dell’invio. FOTO DI COPERTITNA REALIZZATA CON IA

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