Due repliche, due sold-out per La Strana Coppia: il Teatro Pirandello si prepara a un weekend di risate con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. È con immensa soddisfazione che annunciamo il tutto esaurito per le due attesissime repliche de La Strana Coppia, la celebre commedia di Neil Simon interpretata da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Lo spettacolo, in programma questo weekend al Teatro Pirandello di Agrigento, vedrà il sipario alzarsi sabato 23 novembre alle 21 e domenica 24 novembre alle 17:30.

Un classico intramontabile del teatro comico, La Strana Coppia racconta le esilaranti vicende di Felix e Oscar, due uomini agli antipodi che, reduci da matrimoni falliti, decidono di condividere un appartamento sulla Riverside Drive di New York. Le loro diversità danno vita a gag irresistibili, capaci di divertire il pubblico e, al tempo stesso, offrire uno spunto di riflessione sulle dinamiche umane.

La versione teatrale, interpretata con maestria dalla coppia Guidi-Ingrassia, porta nuova freschezza a un’opera che, pur essendo nata negli anni ’60, rimane straordinariamente attuale. Lo spettacolo promette risate e momenti indimenticabili, come quando Oscar propone a Felix di riprendere le partite di poker con gli amici, ricevendo la memorabile risposta: “I matrimoni vanno e vengono, ma la partita è come lo show: deve continuare.”

Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia si sono detti entusiasti di tornare a calcare insieme le scene: “Lavoriamo insieme da vent’anni e questa volta abbiamo deciso di cimentarci con un classico della comicità come La Strana Coppia,” racconta Ingrassia. “Lo scorso anno lo spettacolo è stato un successo straordinario, e siamo felici di ripartire proprio da Agrigento, una città che ha sempre dimostrato grande amore per il teatro. La tournée proseguirà fino a febbraio, toccando diverse città e regioni, portando il nostro entusiasmo e l’eredità di Neil Simon ovunque.”

Una doppia serata sold-out che conferma il prestigio del Teatro Pirandello come luogo di riferimento per la cultura e lo spettacolo. Il pubblico agrigentino è pronto per lasciarsi conquistare dall’irresistibile simpatia di due attori d’eccezione e dal genio comico di Neil Simon.

