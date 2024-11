Il gruppo musicale siciliano, che comprende anche il batterista menfitano Gaspare La Sala e il contrabbassista saccense Marco Gaudio, ha preso parte alla quarta edizione del Premio Iso Saba 2024 di Cagliari. Entrambi fanno parte della band “Perspective”, il cui leader è il pianista messinese Luca Barrile. A completare il quintetto il chitarrista palermitano Enrico Macaione e il sassofonista siracusano Vincenzo Capuano. I “Perspective” hanno ricevuto l’importante riconoscimento della Menzione Speciale per l’energia, l’originalità delle composizioni e la giovane età dei componenti. Il saccense Marco Gaudio è allievo del Conservatorio Scarlatti di Palermo, dove ha già conseguito la laurea triennale in basso elettrico e contrabbasso, mentre il menfitano Gaspare La Sala è laureato in batteria jazz. I Perspective sono solo all’inizio della loro carriera ma già hanno dimostrato una grande sensibilità musicale.

