In una lettera inviata alle redazioni dei giornali, Angelo Piraneo, cittadino e lettore, ha espresso preoccupazione per lo stato di abbandono delle villette di Porta di Ponte, situate nel cuore di Agrigento. Piraneo denuncia la presenza di malerbe e l’assenza di manutenzione in questa area verde, che dovrebbe invece ricevere maggiore attenzione, essendo situata in pieno centro città. “Dopo lo scempio della Villa del Sole, l’amministrazione continua a ignorare il destino di questi spazi pubblici. Urge un intervento di manutenzione,” scrive il cittadino, sottolineando come tali luoghi dovrebbero rappresentare un punto di riferimento per la cittadinanza, ma sono invece trascurati e in stato di degrado.

In risposta, l’assessore Sollano ha comunicato che è stato aperto un cantiere per provvedere alla manutenzione delle aree verdi, con particolare attenzione al taglio dell’erba e alla ripulitura del piazzale Aldo Moro. “Abbiamo già avviato la potatura degli alberi e, una volta completato questo intervento, passeremo ai giardini,” ha dichiarato l’assessore, cercando di rassicurare la cittadinanza riguardo agli interventi in corso. Tuttavia, la lettera di Piraneo rimane un appello a un maggiore impegno per la cura e il decoro dei beni comuni.

