La strage di Ravanusa: individuati altri 4 corpi. Salgono a 7 le vittime

I Vigili del fuoco hanno estratto il cadavere di uno dei dispersi nell’esplosione a Ravanusa. Altri 3 corpi sono stati individuati, e adesso si sta cercando di estrarre i resti. I cadaveri erano sotto le macerie della palazzina di quattro piani crollata. Con l’ultimo ritrovamento, e recupero, salgono a sette le vittime del disastro fra via Trilussa e via Galileo Galilei, nel quartiere Mastro Dominici, devastato sabato sera da un’esplosione per una fuga di gas, lungo il metanodotto cittadino. Non si conoscono le identità dei corpi riemersi dal crollo, di certo tra i dispersi figurano anche una giovane donna incinta al nono mese, Selene Pagliarello, e il marito Giuseppe Carmina. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte. I Vigili del fuoco non si sono mai fermati, con l’aiuto dei generatori elettrici hanno scavato, anche a mani nude, tra i cumuli di macerie. E si proseguirà a oltranza.