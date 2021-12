Crolla muro nel centro storico, nessun ferito. La gente protesta

E’ crollato un muro di cinta, sottostante ad una palazzina e un giardino, del centro storico di Agrigento. Gli abitanti del rione, presi dal panico, sono scappati dalle loro case. E’ accaduto in via La Dia, nell’area a valle della via Duomo, già interessata anche nel recente passato, da altri crolli di vecchi e fatiscenti immobili.

Non ci sono stati feriti, nessuno al momento del crollo, infatti, si trovava a percorrere il vicoletto che conduce ad un cortile dove in una grotta c’è una statua di San Calogero. Il muro si è sbriciolato sotto il peso dell’incuria e dell’abbandono, e la pioggia degli ultimi giorni ha fatto il resto.

Sul posto, scattato l’allarme in pochi attimi, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, un tecnico dell’Utc, il personale della Protezione civile comunale e gli agenti della polizia Municipale. C’è stato anche un momento di tensione con la gente che ha protestato a gran voce, chiedendo interventi di messa in sicurezza.