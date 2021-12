Commerciante scippata della borsa, caccia a due banditi in scooter

Una commerciante, proprietaria di un noto negozio del centro cittadino, e’ stata avvicinata da due malviventi con il volto travisato, e a bordo uno scooter, che dopo averla strattonata, l’hanno scippata della borsa. La donna, per fortuna, non ha riportato traumi. E’ accaduto sabato sera, poco dopo le 20, in via Trieste a Canicattì. All’interno dell’accessorio c’erano alcune centinaia di euro, le chiavi di casa e del negozio, e altri effetti personali.

La commerciante è stata soccorsa da alcuni passanti. Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile della locale compagnia che hanno ascoltato la testimonianza della donna, che ha rifiutato le cure ospedaliere, e avviato le ricerche dei due banditi, forse giovani canicattinesi. I militari dell’Arma, come primo passaggio investigativo, hanno verificato nella zona anche l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private.