Tante testate festeggiano i 10 anni di AgrigentoOggi

Diverse testate giornalistiche celebrano i 10 anni di AgrigentoOggi. Da Il Giornale di Sicilia, con un articolo a firma di Paolo Picone, a La Sicilia con articolo redatto da Gaetano Ravanà, passando per Grandangolo, il cui direttore Franco Castaldo titola: “Grandangolo festeggia i 10 anni di AgrigentoOggi”.

Ma titoli sull’evento, che si è tenuto mercoledì 18 dicembre al circolo Culturale Empedocle, sono arrivati anche da Sicilia24 diretto da Lelio Castaldo, Malgrado Tutto Web di Egidio Terrana, Scrivolibero di Francesco Christian Schembri ed ancora ben due servizi in onda su Teleacras, diretto da Angelo Ruoppolo, ed altri due proposti da Tele Video Agrigento diretto da Arturo Cantella. Una speciale intervista è stata proposta invece da InTreMinuti di Camillo Bosio.

Un evento quello del Circolo Empedocleo, condiviso con tanti colleghi ed amici giornalisti. Presenti tra gli altri il direttore dell’Amico del Popolo Carmelo Petrone, Stelio Zaccaria di La Sicilia, Francesco Di Mare, Diego Romeo, Rita Baio, Salvatore Pezzino, Lelio Castaldo, Camillo Bosio, Mauro Indelicato, Paolo Cilona, Mario Gaziano, Luigi Mula, Diego Acquisto e Salvatore Fucà che ha saputo sintetizzare in modo preciso i 10 anni di cronaca appena trascorsa, ed ancora Lello Casesa, i fotografi Sandro Catanese, Giuseppe Caccocciola, Nino Piraneo, Giuseppe Spoto, Salvatore Pisciotto e tanti altri amici che gravitano o hanno gravitato nel mondo della comunicazione come Selene Bonsignore, Dalila Ferreri, Maurizio Gelo, Cetti Nicoletti e Gerlando Carratello. Ha moderato l’eccellente Margherita Trupiano.

Con orgoglio, quindi, possiamo dire di aver potuto condividere questo momento, non solo con i lettori, autorità, politici, rappresentanti sindacali e del mondo dell’artigianato e dell’economia locale, ordini professionali, professionisti ed imprenditori. Ma anche con chi di questo mestiere conosce pregi e difetti. Colleghi che ogni giorno sono in prima linea e raccontano fatti e notizie. AgrigentoOggi vive il presente con lo sguardo sempre rivolto al futuro, rinnovandosi senza sosta e cercando nuovi strumenti di sostenibilità. Continuiamo a crescere e saper leggere i segnali di cambiamento che il futuro ci riserva è la vera scommessa, rimanendo sempre fedeli alla missione originaria, raccontare il territorio senza mai uscire fuori le righe e generare ottimismo in una provincia dalle grandi potenzialità.