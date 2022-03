La Società Dante Alighieri “contro qualsiasi forma di razzismo e di discriminazione”

Prosegue l’attività programmata per l’anno 2022 dal Comitato di Agrigento della Società “Dante Alighieri”. Oggi pomeriggio, 21 marzo,su piattaforma “Google-meet” in videoconferenza un incontro sulla tematica “CULTURA, CIVILTA’ E PACE ”. Si inizia con i saluti istituzionali del Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, del presidente di “Empedocle” Consorzio Universitario di Agrigento On. Nenè Mangiacavallo, del presidente nazionale dell’A.I.M.C. Giuseppe Desideri, della vice-presidente nazionale dell’A.I.M.C. Francesca De Giosa e della dott.ssa Enza Ierna presidente del Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri. Di seguito, nell’ordine, intervengono Domenica Brancato, direttore del Museo Diocesano di Agrigento, che coordinerà i lavori dell’intero incontro, esordirà con una propria riflessione intitolata “Santi o eroi della porta accanto” un raccordo tra le generazioni; la giornalista Margherita Trupiano che si intratterrà su “il ruolo delle donne nella mafia”; Maria Cristina Parise Martirano, presidente del Comitato di Cosenza, con un intervento “In ricordo di un amico vittima della mafia”; Marisa Sedita, presidente del Comitato di Caltanissetta, che illustrerà il tema ”Si alla cultura no alla mentalità della violenza”; Fabio Fabiano, presidente dell’Associazione Emanuela Loi si soffermerà sulle “Vittime innocenti della Mafia”; ed infine Mary Albanese e Angelo Sicilia con un intervento su “Io Felicia”.

L’incontro potrà essere seguito in diretta con il link http://meet.google.com/yzt-crdj-kif ed in diretta e differita sulla pagina locale del Comitato della Società Dante con il link www.facebook.com/ladanteagrigento.agrigento.