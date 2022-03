“La Strada degli Scrittori” protagonista del format bolognese “AD Maiora”.

Si apre con il 2022 una nuova stagione per AD Maiora – Pillole di Resilienza, il format che racconta storie di vita, di associazionismo e di impresa, dove il coraggio e la solidarietà possono offrire riparo nelle intemperie, aiutarci a superare i momenti difficile.

Per la prima volta il format diffonde a Bologna e in Emilia Romagna le virtù della Strada degli Scrittori, un itinerario che attraversa la Valle dei Templi di Agrigento, unendo i luoghi vissuti dai grandi autori, in un circuito turistico-culturale che valorizza le ricchezze artistiche, monumentali, archeologiche e naturalistiche del territorio.

AD MAIORA – pillole di resilienza nasce da un’idea della giornalista di origini siciliane Deborah Annolino, per raccontare e testimoniare la resilienza intesa come capacità di affrontare le sfide con coraggio, anche quando la vita ci mette di fronte a grossi ostacoli.

“AD Maiora – spiega Deborah Annolino – nasce in questi anni di pandemia che ha inciso nel nostro vivere quotidiano. Dobbiamo costruire nuovi modelli di comunicazione e di relazione, aprirci agli altri e ad una visione costruttiva del mondo. Anche quando tutto sembra perso, è possibile trovare una soluzione. Questo è l’insegnamento che ci lasciano i progetti raccolti e valorizzati in questa seconda stagione del format” – conclude.

Tra i progetti raccolti e raccontati ci sarà la Strada degli Scrittori che – spiega l’ideatore Felice Cavallaro – è l’approdo di una suggestione che attraversa i territori in cui sono nati e hanno operato grandi scrittori come Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Antonio Russello, Rosso di San Secondo, convinti come siamo che i luoghi, con le loro storie e i loro sapori, sappiano raccontare ciò che ha generato grande letteratura. Un invito al viaggio e alla lettura coniugando lettura e turismo. Una contaminazione? No, lo stesso Camilleri ci rassicurò in un’intervista: La strada degli scrittori è la strada del formaggio che assaggi, del vino che assapori, per dire quanto rapporto ci sia tra i luoghi della scrittura e un’intera economia.

Ottimismo, coraggio e fiducia sono i pilastri che sorreggono le puntate di AD Maiora, condotte da Deborah Annolino e Stefano Foglia, in onda tutti i mercoledì.

L’associazione fondata da Felice Cavallaro sarà protagonista della puntata il prossimo mercoledì 23 marzo.

Tutte le puntate saranno visibili nella playlist youtube AD MAIORA

Media Partner della 2^ stagione sono Mezzopieno, la rete italiana della positività; MIGA Web Tv; News48, il magazine online di giornalismo costruttivo del Constructive Network e Strada degli Scrittori.